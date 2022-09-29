На днях в сети появились фото и видео, на которых экс-динамовец развлекается, вероятно, с женщиной. На эту ситуацию очень болезненно отреагировала украинская модель Альвина Лалли, которая уже несколько лет находится в отношениях с Вербичем и родила ему сына. 28-летний хавбек сделал первое публичное заявление по мотивам неприятной истории.

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"Фото и видео разместила моя бывшая партнерша, мать моего ребенка. Опубликованный материал очень старый. Все, что она написала, – откровенная ложь. Я осознаю, как все это выглядит, но могу рассказать вам только свою версию событий", – заявил Вербич в комментарии Snportal.si.

Напомним, этим летом словенец присоединился к Панатинаикосу после 4,5 лет и 121 поединка в футболке Динамо.

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