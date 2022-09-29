Днями у мережі з'явились фото та відео, на яких екс-динамівець розважається, ймовірно, з жінкою. На цю ситуацію дуже болісно відреагувала українська модель Альвіна Лаллі, яка вже кілька років перебуває у стосунках з Вербічем і народила йому сина. 28-річний хавбек зробив першу публічну заяву за мотивами неприємної історії.

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"Фото та відео розмістила моя колишня партнерка, мати моєї дитини. Опублікований матеріал дуже старий. Все, що вона написала, – відверта брехня. Я усвідомлюю, як все це виглядає, але можу розповісти вам лише свою версію подій", – заявив Вербіч у коментарі Snportal.si.

Нагадаємо, цього літа словенець приєднався до Панатінаїкоса після 4,5 років і 121 поєдинка у футболці Динамо.

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