"У Шотландії тривалий час зневажали голкіперів. Це чудово ілюструє фільм Білла Форсайта "Дівчина Грегорі", знятий у 1980 році. Там можна побачити усі ярлики, які часто вішали на шотландських воротарів. У стрічці Грегорі – довготелесий невдаха, безнадійно закоханий у чарівну Дороті, новеньку дівчинку в школі. Вона виявляється технічною нападницею і, щоб ввести її в команду, Грегорі переводять, точніше – понижують у голкіпери. Хоча наприкінці фільму герой зрештою добивається дівчини, щоправда, іншої, меседж стрічки цілком очевидний: гра на воротах – для божевільних вар’ятів, з яких у полі толку, як із цапа молока.

У 1980-х "геніальність" шотландських воротарів стала настільки поширеним комедійним сюжетом, що чимала частина шоу Saint and Greavsie (його вели колишні футбольні зірки Іан Сент-Джон та Джиммі Грівз), яке виходило щосуботи, була присвячена пласким жартам на цю "оригінальну" тему. Кожна помилка у виконанні шотландського воротаря бачилася не як відхилення від норми, а як факт, що підтверджує усім відому тенденцію. До речі, якщо хтось із закордонних голкіперів пускав "метелика", спеціалісти та вболівальники намагалися відшукати у його генеалогічному дереві шотландські корені. Кількість анекдотів про голкіперів-скоттів могла дати фору навіть жартам про тещ. Тому будь-який, навіть абсолютно безнадійний закордонний воротар, цінувався у Шотландії більше, ніж свій.

Не додавав цінності голкіперам-скоттам і неприємний рекорд. Голкіпер, який пропустив найбільше голів в історії за один матч, був шотландцем. У кубковому протистоянні Ендрю Лорні з Бон Аккорда витягнув із власної сітки неймовірні 36 м'ячів. Хоча тут у адвокатів захисту є кілька аргументів на користь бідаки-голкіпера. Насправді Ендрю грав на позиції півзахисника, а стати у ворота йому довелося через травму колеги. До того ж, Бон Аккорд випадково потрапив на цей турнір. А ще цей рекордний матч відбувся у доісторичному 1885 році. Проте на це ніхто не зважав. Усі продовжували насміхатися над безнадійними шотландськими голкіперами. Ставлення до колег по цеху вдалося змінити лише харизматичному Енді Гораму", – пише Джонатан Вілсон у своїй фундаментальній книзі "The Outsider: A History of the Goalkeeper".

Він обожнював вечірки, на яких алкоголь лився рікою. Енді був найексцентричнішим та найскандальнішим шотландським голкіпером свого часу. Проте він мав талант від Бога, через що Рейнджерс мирився з його перформансами аж 7 років. До речі, сам Алекс Фергюсон цінував Горама. Коли у 2001 році йому знадобився резервний воротар – сер зупинив вибір саме на співвітчизнику. Тренер Рейнджерс Волтер Сміт не шкодував компліментів на адресу Горама: "Позиційне чуття Енді було надприродним, і у тих нечастих випадках, коли він виходив на навіси, то чудово давав собі раду з ними, вибиваючи м’яча далеко і точно. З інтуїцією Горама могла посперечатися лише швидкість його реакції. А ще він, мов гросмейстер, завжди прораховував події на полі на кілька ходів наперед".

Також наставник стверджував, що Енді жив для того, аби не дати м’ячу потрапити у ворота. Однак ці слова не завадили наставнику кілька разів виставляти свого лідера на трансфер, звинувачуючи у відсутності професіоналізму. Щоправда, час все розставить по своїх місцях. І фанати назвуть Горама найкращим воротарем в історії Рейнджерс.

Батько Енді, Льюїс, який свого часу захищав ворота Хіберніана та рідного Бері, був головною рушійною силою кар’єри сина. Цікаво, що тривалий час Горам вибирав між футболом та крикетом. Так, Енді навіть 7 разів виступав за збірну Шотландії з крикету. У той самий тиждень, коли Горам приєднався до молодіжки Вест Бромвіча, він також став членом Ланкаширського крикетного клубу. Тоді ж юнак був капітаном шкільної крикетної збірної округу.

Незважаючи на те, що новий головний тренер Вест Бромвіча Ронні Аллен вказав Гораму на двері, бо "такий карлик не має жодного шансу стати успішним голкіпером", шотландець вибрав футбол. Він перейшов у Олдем Атлетік, де вже у 16-річному віці дебютував за головну команду. Невдовзі Енді забронював за собою пост №1. На жаль, зовсім скоро Горам втратив тата. Однак, як це часто буває, доля послала йому іншого янгола-охоронця. Ним став тренер Алан Годжкінсон, екс-голкіпер збірної Англії, якого наш герой часто називав "другим батьком". Саме багаторічна робота з ним допоможе Енді стати одним із топових воротарів світу.

Щоправда, спершу ледачий Горам вважав непотрібними заняття з наставником. Вже через два тижні він послав Алана, тренування з яким видавалися юнаку нудними та беззмістовними. "Чесно кажучи, я нічого не розумів з того, що казав Алан. Та не міг второпати, чого він збирається досягнути з допомогою цих жахливих вправ. Я тоді гадав, що мені не потрібні настанови пенсіонерів. Я думав, що зможу пройти весь шлях на Олімп самотужки, тому не мав жодного бажання заморочуватись усілякими технічними нюансами воротарської справи", – згадував Енді.

У ті часи Горам лише відбивав удари та вчився грі на виходах. Своєму тренеру Джо Ройлу шмаркач заявив, що більше не працюватиме з Годжкінсоном. Наставник наполягав на протилежному. І тут трапився знаковий матч із Фулхемом. Він змінив не лише ставлення Енді до тренувань з Аланом, а й, можливо, всю його кар’єру. Якби не цей поєдинок, Горам напевно б не став одним із найкращих голкіперів в історії Шотландії.

"На тренуванні Годжі попрохав мене розібрати кілька ігрових епізодів і дав пораду, як я повинен діяти, якщо вони стануться в конкретній грі. І в матчі з Фулхемом вони трапилися. Й не раз. Два епізоди, які ми аналізували на заняттях, відбулися у реальній грі. Я діяв згідно з рекомендаціями Алана та зробив два сейви. Думаю, що без його підказок я б не впорався з тими ударами", – розповідав Горам.

Згодом Енді виявив, що займає позицію у воротах на автоматі, а коли почав задумуватися про це, то зрозумів, що методи Годжкінсона працюють на підсвідомому рівні. Головна рекомендація Алана була простою, як і все геніальне: "Подивись на позицію, в якій ти перебував у момент пропущеного гола, а потім запитай себе, чи міг вибрати кращу?"

Зближувало учня та наставника і те, що Алан також не нагадував гіганта. "Твій рух і те, яку важливість ти йому приділяєш, можуть вирішити – дістанеш ти м’яча з дев’ятки чи ні. Я, звичайно ж, не можу дотягнутися туди, стрибнувши з місця. Тож для мене був ключовим вибір позиції, з якого можна було б виконати стрибок та блискавичний рух ніг", – ділився Алан рецептами успіху. Методи Годжі працювали і в 1987-му колеги назвуть 23-річного хлопця найкращим голкіпером Другого англійського дивізіону. У тому ж році, після 200 матчів за Олдем, Горам перейшов у Хіберніан. Шотландці не пошкодували за нього 325 000 фунтів.

У "Хібз" Горама тренував Пітер МакКлой (зріст 193 см), що колись грав за Мазервел та Рейнджерс. Його тренерський стиль кардинально відрізнявся від того, чому Енді навчав Годжкінсон. "Пітер хотів, щоб більшу частину роботи виконували ноги. Цьому є просте пояснення. Він міг легко приборкувати верхові м’ячі, стрибаючи з місця, а ось удари низом завдавали Пітеру набагато більше головного болю", – пояснював Горам. У Хіберніані Енді згадав своє старе захоплення крикетом. Він зіграє два матчі проти Ірландії та проти Йоркширу і Сассексу. У 1991 році в Глазго Енді схрестить бити з Австралією. Однак це виявився його останній матч у крикет на професіональному рівні. Хіберніан оштрафував свого голкіпера на серйозну суму, оскільки той "забув" погодити з клубом участь у грі проти Австралії. Коли надалі Горам підіймав питання крикету перед босами "Хібз", ті незмінно відповідали: "Вибирай: або футбол, або крикет!"

У 1991 році Рейнджерс виклав за Горама аж мільйон. Спершу кар’єра Енді на Айброкс відверто не складалася. Новачок пустив кілька "метеликів". Один із них мав фатальні наслідки – Горам став головним антигероєм протистояння з празькою Спартою у кваліфікації Кубка європейських чемпіонів. Коли Сміт запитав голкіпера, чого йому бракує у Глазго, той відповів – "Годжкінсона". Волтер погодився покликати Алана і жодного разу про це не пошкодував.

Сезон 1992-93 років став найкращим для Енді на Айброкс. Рейнджерс видав вражаючу серію з 44-х матчів без поразок, зупинившись за крок від фіналу Ліги чемпіонів, та зробив требл у Шотландії (чемпіонат + Кубок + Кубок ліги). Енді зіграв в усіх цих поєдинках, а в 30-ти з них залишав власні ворота на замку. Усього за вісім сезонів у найсильнішій протестантській команді Глазго Горам запише на свій рахунок 107 кліншитів у 258 іграх.

У 1994 році Енді пустився берега. Чергова витівка ледь не коштувала йому місця в Рейнджерс. Страждаючи від постійних проблем зі спиною, він вирушив на тиждень на Тенеріфе разом із сім’єю, сподіваючись зрештою відновитися. В останній день відпустки Горам зустрів там своїх екс-партнерів з Олдема, які заливали горе після вильоту з Прем’єр-ліги. Гарячий шотландець, звичайно ж, не міг не приєднатися до них. Енді пив усю ніч і не дивно, що наступного дня прокинувся лише після обіду, проґавивши свій рейс додому.

Розлючена дружина полетіла без нього. Він залишився біля розбитого корита. Без сумок та паспорта. Дружина залишила голкіперу лише 40 фунтів. Тож Енді продовжив фестивалити. Це мало кепські наслідки. Наступного дня у пабі вболівальник Данді назвав його товстим алкоголіком. Від цих слів запальний Горам одразу спалахнув. Енді нокаутував фаната, зламавши тому вилицю. Того ж дня футболісти Олдема вирушили додому, залишивши Енді одного. Зрештою поліції вдалося вистежити голкіпера та віддати йому паспорт, який дружина залишила чоловіку в аеропорту.

Сміт чудово розумів стан голкіпера, тому залишив його в запасі на фінал Кубка проти Данді. Це рішення вилізло "рейнджерам" боком. Аллі Максвелл, дублер Енді, вийшовши з воріт, щоб отримати м’яч після пасу назад, спробував вибити сферу у поле, однак зарядив нею у Крістіана Дейллі, що дозволило Крейгу Брюстеру забити переможний гол. Попри те, що помилка була на совісті Максвелла, усі звинувачували у поразці пияка Горама. Саме тому Сміт і виставив його на трансфер. Однак ніхто не захотів зв’язуватися зі cхибленим воротарем. Тож після того, як Енді скинув 10 кілограмів, Волтер змінив гнів на милість та повернув Горама в команду.

Проте у 1996 році Сміт вкотре хотів вигнати Горама, коли поліція спіймала п’яного голкіпера за кермом. Тоді для воротаря теж все обійшлося. Волтер знову пробачив пропащого підопічного. Єдиною неприємністю цього інциденту стало те, що Гораму упродовж 18 місяців довелося їздити на таксі. Однак він міг собі це дозволити.

Щоправда, після усіх своїх загулів Енді швидко набирав форму, працюючи, мов проклятий, на тренуваннях. Він міг після цілодобових п’янок приходити на заняття, де потім проливав відра поту. І Сміт завжди цінував цю неймовірну роботу. За порадою партнера Аллі Маккойста Енді одягався лише у біле. "Коли я виходжу тет-а-тет, – казав йому форвард, – я просто дивлюся на ворота і більше нікуди, – а потім пробиваю. Але якщо я побачу велике жирне щось в усьому білому, яке швидко рухається на мене, я задумаюсь: "Що це?" Такі роздуми обійдуться мені в кілька дорогоцінних митей, через які я майже гарантовано не влучу". Порада Аллі працювала – виходи віч-на-віч з Енді форварди реалізовували майже з такою ж "ефективністю", як хокеїсти – буліти.

Хоча Горам і не злазив з перших сторінок жовтої преси та по праву входив у топ-10 найбожевільніших гравців, він також був одним із ключових футболістів легендарних Рейнджерс, які взяли 9 титулів чемпіона Шотландії поспіль. Найбільш пам’ятний сейв Енді зробив у Old Firm на стадіоні Селтіка. Надпотужний П’єр ван Хойдонк пробив з кількох метрів і вже готувався святкувати взяття воріт, однак наш герой якимось дивом відбив сферу. "Я бачив конституцію тіла ван Хойдонка і знав, куди він пробиватиме, тож завчасно стрибнув. Коли я зараз передивляюся цей момент, то бачу, як вболівальники Селтіка підстрибують у момент удару. Вони знають, що через секунду буде гол. Вони вже в повітрі. І ось за кілька митей вони обхоплюють голови руками та сідають у крісла", – згадував Енді один з найяскравіших епізодів у своїй кар’єрі. Недарма Сміт називав цей сейв найкращим з тих, які він бачив. А бачив він багато.

Фанати Рейнджерс обожнювали Горама, адже багато в чому завдяки йому протестанти постійно залишали з носом ненависних їм католиків. Коли в Енді діагностували шизофренію, вболівальники Джерс підтримали свого кумира. Так на Айброкс з’явилася нова пісенька: "Два Енді Горами, є лише два Енді Горами". До речі, коли її затягували фанати Селтіка, воротар готовий був їх розірвати.

У 1985 році розпочалася міжнародна кар’єра Енді. Алекс Фергюсон випустив Горама на заміну у матчі з НДР. Коли Енді виходив на поле, стадіон Гемпден-Парк кричав: "Тепер ти більше не англієць" (свого часу воротаря викликали до збірної "Трьох левів" U-21). Хлопець не підвів, не давши німцям відзначитись. На чемпіонатах світу 1986 та 1990 років Енді протиратиме штани на лаві запасних (тоді на шотландських воротах царював Джим Лейтон). А ось на Євро-1992 та 1996 саме Горам був основним голкіпером Тартанової армії. Тренер Крейг Браун навіть заплющив очі на чергову витівку Енді, який у 1995-му відмовився виходити на матч кваліфікації з Грецією, аргументуючи це "ментальним спустошенням".

За два тижні до старту Мундіалю-1998 Горам шокував усіх звісткою про те, що закінчує кар’єру в збірній. Справа в тому, що тоді Енді довідався: йому у Франції вкотре судилася роль дублера Лейтона, з яким він конкурував протягом усієї кар’єри. Ще одним фактором такого рішення стало бурхливе позафутбольне життя шотландця.

Для того, щоб трішки перезавантажитись, Енді поїхав у відпустку до США. Однак вдома його чекали неприємні новини. Новий тренер Рейнджерс Дік Адвокат не бачив скандального Горама в своїй команді. Після цього кар’єра нашого героя пішла під укіс. Він підписав нетривалі контракти з Ноттс Каунті та Шеффілд Юнайтед, аж поки не знайшов прихисток у Мазервелі, де отримав капітанську пов’язку. У цьому місті Енді відкрив свій паб, і природно, що це не надто добре позначалося на його формі.

Щоправда, сер Алекс не забув про земляка. Наприкінці сезону 2000/01, після травм Бартеза та ван дер Гау, Фергюсон звернувся у Мазервел, сподіваючись отримати Горама в оренду на кілька місяців. Природно, що ні шотландський клуб, ні сам Енді не мали нічого проти. За "червоних дияволів" він відіграв лише два матчі – проти Ковентрі Сіті та Саутгемптона. По завершенні терміну оренди Горам став вільним агентом, оскільки Мазервел не захотів продовжувати з ним контракт. Невдовзі Енді провалить кастинг у скромному Гамільтон Академікал; за "червоно-білих" він відіграє лише один матч. Тож знову довелося шукати команду. 24 серпня 2001 року підпише контракт з Ковентрі, однак з цього нічого путнього не вийде. Ветеран відіграє лише 7 матчів за "небесно-блакитних" та вже у березні покине команду. Потім Горам повернувся у свій перший професіональний клуб – Олдем, де і закінчив сезон 2001/02.

У липні 2002-го Горам приєднається до шотландського Квін оф зе Саут. Там він і здобуде свій останній титул – місцевий Кубок виклику. Це досягнення зробило Горама першим гравцем, що здобув усі чотири професіональні турніри Шотландії – чемпіонат, Кубок, Кубок ліги та Кубок виклику. Енді повісив рукавички на цвях у 2004 році, не дотягнувши лише одного поєдинку до 800 матчів. Зауважив, мовляв, настав час сказати футболу прощавай, оскільки коліна більше не витримують неймовірних навантажень.

Енді тричі одружувався та стільки ж розлучався. Перша дружина голкіпера Джекі Тейлор навідріз відмовилася переїжджати з ним у Шотландію, коли він, не порадившись з нею, підписав контракт з Хіберніаном. Невдовзі після переходу у Рейнджерс Горам розійшовся з Трейсі Фітцпатрік. Цікаво, що вона працювала круп’є в казино і не витримала ігрової залежності коханого. А на схилі кар’єри голкіпер оформив своєрідний хет-трик, розлучившись із керуючою пабом Міріам Віллі. Енді ніколи не залишав журналістів без хліба. Вони завжди смакували пікантні подробиці особистого життя цього шаленця.

Ось деякі з численних "досягнень" Енді на амурному фронті. 17-річна покоївка Карен Джонстон, яка продала історію своїх стосунків з Горамом жовтій пресі, розповідала: "Я думала, що з його грошима він поведе мене у п’ятизірковий готель, але не так сталося, як гадалося. Енді запропонував жахливий смердючий трейлер з розбитими вікнами, припаркований на штрафмайданчику. Я пам’ятаю, як трейлером гуляв холодний вітер. Це точно був не найкращий секс у моєму житті. Горам спершу грав зі своїми друзями-пияками в більярд, а потім йшов до мене. Від Енді тхнуло, як від вигрібної ями, однак він завжди вважав себе справжнім мачо. Він лягав на мене, не знімаючи краватку та туфлі. Обіцяв розлучитися з дружиною та бути зі мною. Однак далі слів справа не пішла. Я дочекалася від Енді "аж" 20 фунтів на нове плаття".

У 1997 році Енді вкотре відзначився. Він увійшов у переповнений паб та вигукнув через усю залу до переляканої Гелен Матч: "Я тебе ви*бу". Симпатична 21-річна дівчина так згадувала ті кошмарні події: "Він, мабуть, думає, якщо він Енді Горам, то може так спілкуватися з жінками. Але не на ту напав. Він був мені огидним". Дівчина вперше зустріла голкіпера за шість тижнів до цього, коли той разом з її босом Джимом Фоксом завітав у букмекерську контору, в якій вона працювала. "Я не мала зеленого поняття, хто він такий. Він спробував познайомитися та поцілував мені руку, що видалося мені дуже дивним. Енді мене анітрохи не приваблював. Ба – більше. Він був найпотворнішою істотою, яку я будь-коли бачила. Грубий та смердючий, а його зуби нагадували ряд похилених будинків".

Через кілька днів після того як Гелен звільнилася з контори, їй зателефонував якийсь незнайомець. У слухавці пролунало: "Я хочу тебе поцілувати. Я хочу тебе трахнути". Після цього дзвінок обірвався. "Я дуже налякалася, оскільки гадала, що мене хтось переслідує. Коли через кілька днів знову пролунав телефонний дзвінок, я ідентифікувала цей гидкий голос. Цього разу він представився: "Впізнала мене? Це Енді Горам. Я нещодавно телефонував тобі". Цей негідник знову взявся за старе. "Я усього в 500 ярдах від тебе. Спустися і поцілуй мене. Я хочу трахнути тебе. Просто спустися вниз і віддайся мені".

Через тиждень він заявився у паб, в якому я тепер працювала, та продовжив мене тероризувати. Коли я спробувала поскаржитися на воротаря своєму босові, той просто віджартувався: "Не сприймай це близько до серця. Хлопчики завжди залишаються хлопчиками". Я горіла від люті. Це були справжні сексуальні домагання. Горам найбільший негідник, з яким мені не пощастило зустрітися", – розповідала Гелен.

А ось порнозірка Луїза Монтгомері була іншої думки про скандального Енді: "Я спала з сотнями чоловіків. Тож маю з ким порівняти. Я б поставила йому дев’ять балів з десяти. У ліжку він викладався не менше, ніж на футбольному полі". Напередодні французького Мундіалю Енді влип у черговий скандал. Преса пронюхала про його роман з працівницею Селтіка Дженіс Данн, що неабияк шокувало протестантську публіку. У питаннях стосунків Енді ніколи не заморочувався релігійними питаннями. Його цікавило лише те, що було під спідницею у жінки (важливе для Шотландії уточнення). Дженіс навіть стверджувала, що їй довелося зробити аборт.

Біллі Райт

Горам часто їздив у Північну Ірландію. В Англії це спровокувало чутки, що голкіпер підтримує тамтешніх сепаратистів. Особливо резонансною стала дружба голкіпера з Біллі Райтом, лідером ольстерських лоялістів. Цього негідника звинувачували у вбивстві більше 20-ти католиків. Щоправда, його причетність до вбивств так і не вдалося довести. У грудні 1997 року у в’язниці Лонг-Кеш Біллі вб’ють члени Ірландської національної визвольної армії. Ось як один з асасинів пояснив свої дії: "Біллі Райт був страчений лише через одну причину – за те, що розпочав терор проти націоналістів, керуючи ним зі своєї камери".

Через кілька днів після смерті Біллі Горам вийшов на виїзний матч зі Селтіком з траурною пов’язкою на руці. Енді, звичайно ж, заперечував, що вшановував пам’ять злочинця. Воротар розповідав, мовляв, жест був присвячений його коханій тітці Лілі. Однак Гораму ніхто не повірив, адже та померла за 4 місяці до цього.

Дружба з Райтом могла мати і набагато трагічніші наслідки для Енді. Якось він побачив на своєму лобовому склі записку: "Ти покійник". І підпис – "Ірландська республіканська армія". "Зізнаюся чесно, я тоді наклав у штани. Щоправда, боявся не за себе. Адже у постскриптумі писало: "Ми знаємо, де живе твоя мама". І адреса, щоб мені стало очевидно, що ці хлопці не блефують. Пів року я жив з думкою, що на кулі вже написали моє ім’я чи ім’я когось з моїх рідних", – згадував Енді. Працюючи тренером у Мазервелі, Горам не забув про зв’язки з Північною Ірландією. Так, папараці спіймали його з прапором Ольстерських добровольчих сил. Енді ж дав таке пояснення своїм частим мандрівкам у Белфаст: "Я, як провінційний хлопець, почуваюся там набагато затишніше, аніж в гамірному Глазго".

Ще однією пристрастю Енді були ставки на кінні перегони. Якось воротар програв вражаючі для тих часів 25 000 фунтів за місяць. Цікаво, що протягом багатьох років Горам телефонував букмекерам, представляючись вигаданим ім’ям. Проте це виявився секрет Полішинеля. "Ми всі чудово розуміли, що це Енді. Ми впізнаємо його голос, коли воротар телефонує. Горам – один з наших найкращих клієнтів, але, на жаль, він постійно програє", – розповідав букмекер. Захоплення азартними іграми коштувало голкіперу не лише дружини, а й будинку. Щоправда, Енді до пори до часу цим не заморочувався. Він не вилазив з пабів, де інколи за одну ніч міг спустити усю свою захмарну зарплатню.

У 2012 році Енді зрештою усвідомив, що алкогольна залежність руйнує його життя. Він почав відвідувати зустрічі Анонімних алкоголіків (АА), сподіваючись знайти світло в кінці тунелю. Цікаво, що сам розшифровував цю абревіатуру по-іншому "Andy is in Arse" – "Енді в сраці". На своїй першій зустрічі екс-голкіпер виступив з такою промовою: "Я Енді Горам, і я алкоголік. Я п’ю вже 32 роки, з 15-річного віку. І я вирішив зав’язати. Якщо я не кину пити – то скоро опинюся на цвинтарі". Також екс-голкіпер розповів, що зараз є безхатьком, оскільки чергова пасія Елайн Мітчелл вигнала його з дому. Він намагався налагодити стосунки. Але, як завжди, ці зусилля завершилися фіаско. Через кілька місяців настрій Горама суттєво покращився: "Я радію, що в моєму житті є багато хороших людей з великими серцями, які пробачили мені численні божевільні витівки та допомогли тоді, коли я підійшов до краю прірви".

На жаль, сонце для Енді недовго гріло. У травні цього року Горам зізнався, що у нього виявили рак стравоходу четвертого ступеня. Недуга поширилася на печінку, праву легеню, три хребці та ребра. Екс-голкіпер відмовився від курсу хіміотерапії, заявивши, що "хоче прожити свої останні шість місяців, а не гнити в лікарні". У червні Енді повідомив ще одну сумну звістку. Прикро, але ескулапи виявилися занадто оптимістичними. "Насправді тепер вони дають мені лише кілька тижнів". 2 липня 2022 року у яскравому житті Горама пролунав фінальний свисток.

