Словенец имеет сына с украинской моделью Альвиной Лалли. Пара несколько лет находилась в отношениях, очевидно, оказавшихся под угрозой.

Вербич надеется, что его сын также будет играть за Динамо

Накануне неизвестная личность начала публиковать в Instagram фото и видео с Вербичем. На них футболист полуобнажен. Альвина отреагировала резко. Девушка публично намекнула на прекращение отношений и заявила, что ей стыдно за Беньямина, который должен находиться в лагере сборной Словении.