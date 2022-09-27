"В нашей команде точно замена": бывшего легионера Динамо подозревают в измене украинке, с которой он воспитывает сына
12:27 - Читати українською
Экс-полузащитник Динамо Беньямин Вербич стал фигурантом скандальной истории с пикантным подтекстом.
Словенец имеет сына с украинской моделью Альвиной Лалли. Пара несколько лет находилась в отношениях, очевидно, оказавшихся под угрозой.
Вербич надеется, что его сын также будет играть за Динамо
Накануне неизвестная личность начала публиковать в Instagram фото и видео с Вербичем. На них футболист полуобнажен. Альвина отреагировала резко. Девушка публично намекнула на прекращение отношений и заявила, что ей стыдно за Беньямина, который должен находиться в лагере сборной Словении.
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