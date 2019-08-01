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Вербич получил травму в игре против Карпат – словенец играл полтайма с поврежденным коленом

11:58 59 Читати українською
Вербич получил травму в игре против Карпат – словенец играл полтайма с поврежденным коленом
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Киевское Динамо рискует потерять одного из своих ведущих игроков.

 
Алексей Ковтун 42’
Артем Беседин 45+2’
42’ Алексей Ковтун
45+2’ Артем Беседин

Беньямин Вербичи не смог доиграть матч первого тура УПЛ против Карпат.

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Словенца заменили в перерыве поединка, а уже после игры он ходил с перевязанным правым коленом, заметно прихрамывая, информирует FootballHub. Также Вербич добавил, что начал чувствовать боль уже на 25-ой минуте. Обследование хавбека запланировано на 1 августа, оно и выявит серьезность травмы легионера Динамо.

Напомним, уже 6 августа вице-чемпион Украины проведет свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

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Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич Карпаты - Динамо Киев
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