Вербич получил травму в игре против Карпат – словенец играл полтайма с поврежденным коленом

Киевское Динамо рискует потерять одного из своих ведущих игроков.

Беньямин Вербичи не смог доиграть матч первого тура УПЛ против Карпат.

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Словенца заменили в перерыве поединка, а уже после игры он ходил с перевязанным правым коленом, заметно прихрамывая, информирует FootballHub. Также Вербич добавил, что начал чувствовать боль уже на 25-ой минуте. Обследование хавбека запланировано на 1 августа, оно и выявит серьезность травмы легионера Динамо.

Напомним, уже 6 августа вице-чемпион Украины проведет свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

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