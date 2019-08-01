Вербіч зазнав травми у грі проти Карпат – словенець грав півтайму з пошкодженим коліном

Київське Динамо ризикує втратити одного зі своїх провідних гравців.

Беньямін Вербіч не зміг дограти матч першого туру УПЛ проти Карпат.

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Словенця замінили у перерві поєдинку, а вже після гри він ходив з перев'язаним правим коліном, помітно накульгуючи, інформує FootballHub. Також Вербіч додав, що почав відчувати біль вже на 25-ій хвилині. Обстеження хавбека заплановане на 1 серпня, воно й виявить серйозність травми легіонера Динамо.

Нагадаємо, вже 6 серпня віце-чемпіон України проведе свій перший матч у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

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