Полузащитник Шахтера Георгий Судаков с юмором ушел от ответа на вопрос относительно своей следующей команды.

"Где я буду играть в следующем сезоне? В сборной, надеюсь.

Шахтер готов к продаже Судакова – инсайдер раскрыл космическую сумму, от которой "горняки" начнут переговоры

Не знаю, это вопрос не ко мне. Это вопрос к Фабрицио Романо – он больше знает", – сказал Судаков в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, итальянского инсайдера подозревают в выгодном сотрудничестве с клубами – ранее он "опекался" переходом Михаила Мудрика в Челси, а нынче активно пишет и о потенциальном трансфере Судакова.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?