"Это вопрос к Фабрицио Романо": Судаков потроллил культового инсайдера относительно своего перехода в топ-клуб
09:28 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков с юмором ушел от ответа на вопрос относительно своей следующей команды.
"Где я буду играть в следующем сезоне? В сборной, надеюсь.
Шахтер готов к продаже Судакова – инсайдер раскрыл космическую сумму, от которой "горняки" начнут переговоры
Не знаю, это вопрос не ко мне. Это вопрос к Фабрицио Романо – он больше знает", – сказал Судаков в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, итальянского инсайдера подозревают в выгодном сотрудничестве с клубами – ранее он "опекался" переходом Михаила Мудрика в Челси, а нынче активно пишет и о потенциальном трансфере Судакова.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?
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