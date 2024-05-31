Португальский специалист Жозе Моуринью возвращается к работе после увольнения из Ромы.

Жозе Моуринью согласился возглавить Фенербахче, сообщают все ведущие инсайдеры, в частности Фабрицио Романо. Стороны договорились о контракте на два года с возможностью продления еще на сезон.

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Представители Фенербахче вылетели в Лондон, чтобы вместе с Жозе посмотреть финал Лиги чемпионов. Моуринью дал устное согласие и рассматривает лишь детали сотрудничества с турецким грандом.

Фенербахче в прошлом сезоне набрал 99 очков, но проиграл чемпионство Галатасараю. Фанаты со злости уничтожали плакаты с изображением президента клуба Али Коча, который и работает над приглашением Моуринью.

Португальца уволили из Ромы в январе этого года. Моуринью достиг больших успехов в Челси, Порту, Реале и Интере, однако последние его проекты в Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме и Роме завершались фиаско.