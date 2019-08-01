toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Хацкевич назвал причины невыразительной игры Динамо в матче с Карпатами

07:30 397 Читати українською
Хацкевич назвал причины невыразительной игры Динамо в матче с Карпатами
Александр Хацкевич / Фото ФК Карпаты

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич оценил игру своих подопечных в матче первого тура УПЛ против Карпат (2:0).

 
Алексей Ковтун 42’
Артем Беседин 45+2’
42’ Алексей Ковтун
45+2’ Артем Беседин

"Поздравляю всех с началом чемпионата, мы одержали победу в этом матче – это очень хорошее начало. В первом тайме у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Возможно, первый гол не был логичным, ведь после прострела случился рикошет и мяч оказался в сетке ворот Карпат.

Карпаты – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

В стартовые 15 минут второго тайма, мы должны завершать эту игру, но нам это не удалось, потому что играли три дня назад, много сил и эмоций отдали в Одессе. Поле было в отличном состоянии, но с нашей стороны был очень много брака.

Матч мне понравился, ведь не было такой игры только в центре поля, были атаки и на наши ворота, и на ворота львовян. В начале сезона самое главное – это результат", – цитирует Хацкевича официальный сайт Карпат.

Следующий матч Динамо проведет с ФК Львов уже 3 августа, начало в 19:30.

Динамо на выезде легко победило Карпаты: пресный футбол киевлян, проблемы "львов" с атакой и возвращение Цыганкова

blog_ava
СК Днепр-1 – Олимпик – 0:2 – видео голов и обзор матча
00:59
277
Теги
Карпаты - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
30
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук