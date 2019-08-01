Хацкевич назвал причины невыразительной игры Динамо в матче с Карпатами

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич оценил игру своих подопечных в матче первого тура УПЛ против Карпат (2:0).

"Поздравляю всех с началом чемпионата, мы одержали победу в этом матче – это очень хорошее начало. В первом тайме у нас были хорошие моменты, чтобы забить. Возможно, первый гол не был логичным, ведь после прострела случился рикошет и мяч оказался в сетке ворот Карпат.

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В стартовые 15 минут второго тайма, мы должны завершать эту игру, но нам это не удалось, потому что играли три дня назад, много сил и эмоций отдали в Одессе. Поле было в отличном состоянии, но с нашей стороны был очень много брака.

Матч мне понравился, ведь не было такой игры только в центре поля, были атаки и на наши ворота, и на ворота львовян. В начале сезона самое главное – это результат", – цитирует Хацкевича официальный сайт Карпат.

Следующий матч Динамо проведет с ФК Львов уже 3 августа, начало в 19:30.

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