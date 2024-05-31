Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий не словом, а делом показывает свою любовь к Украине.

Ракицкий в своем Instagram отчитался о передаче танковому батальону 32 ОМБр FPV-дронов и машины, приобретенных за средства защитника Шахтера и ресторана "Lipinskie Raki".

Воспитанник харьковского футбола погиб в результате обстрелов россиянами – ракета попала в пятиэтажку

Кроме этого, Ракицкий покатался на танке вместе с военными – ролики опубликовали в Instagram этого ресторана.

Добавим, что Ярослав сыграл за Шахтер 18 матчей в сезоне 2023/24, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами. В карьере Ракицкого был период выступлений в России за Зенит из Санкт-Петербурга, но защитник разорвал контракт с россиянами после начала полномасштабного вторжения.

"Якщо я не вб'ю росіянина, він це зробить зі мною": життя без сну, 30-річні котики на дивані – футболіст-профі в "Азові"