Нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду не сумел удержать эмоции после поражения от Аль-Хиляля в финале Кубка Короля.

Команда португальца проиграла по пенальти в финале Кубка Короля (1:1, по пен. 4:5), позволив "синим" взять третий трофей в сезоне.

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После матча Кришитану Роналду не смог сдержать своих эмоций. Форвард лег на газон и заплакал, после чего одноклубники и сотрудники клуба принялись его утешать. Затем он направился на скамейку запасных, но так и не успокоился. Спустя несколько минут Криштиану все еще продолжал плакать.

Напомним, что Роналду выступает за Аль-Наср с 1 января 2023 года. Всего за клуб португалец отыграл в 64 матчах, забив 58 голов и оформив 15 ассистов.