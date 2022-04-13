"Игра была для меня очень эмоциональной. Было странно выходить на поле и играть против ребят, с которыми дружил четыре года и с которыми пришлось расстаться, когда началась война. С того момента я был с ними на связи каждый день. Не менее необычно было во втором тайме перейти в другую команду и сыграть уже за Динамо.

Феерическое возвращение Беседина в видеообзоре благотворительного матча Легия – Динамо – 1:3

Но, думаю, нам удалось провести очень хорошую игру для людей, пришедших на стадион. Украинские певицы очень хорошо выступили перед матчем. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в создание такой прекрасной атмосферы. Думаю, Динамо делает очень хорошее дело для своей страны", – цитирует Вербича пресс-служба киевлян.

Напомним, Динамо согласилось отпустить словенского легионера в Легию до 30 июня этого года.

Легія – Динамо: Буяльський і Бєсєдін феєрять у першому матчі за 50 днів – відкриття у складі Луческу, думки про Україну