Вербич описал свой "трансфер" из Легии в Динамо посреди матча: "Странно играть против ребят, с которыми дружил 4 года"
Беньямин Вербич тепло прокомментировал спарринг, в котором пришлось сыграть по тайму за нынешнюю и бывшую команду – Легию и Динамо соответственно.
"Игра была для меня очень эмоциональной. Было странно выходить на поле и играть против ребят, с которыми дружил четыре года и с которыми пришлось расстаться, когда началась война. С того момента я был с ними на связи каждый день. Не менее необычно было во втором тайме перейти в другую команду и сыграть уже за Динамо.
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Но, думаю, нам удалось провести очень хорошую игру для людей, пришедших на стадион. Украинские певицы очень хорошо выступили перед матчем. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в создание такой прекрасной атмосферы. Думаю, Динамо делает очень хорошее дело для своей страны", – цитирует Вербича пресс-служба киевлян.
Напомним, Динамо согласилось отпустить словенского легионера в Легию до 30 июня этого года.
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