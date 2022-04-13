У товариському поєдинку кияни без проблем впорались з варшавською командою. Дивіть відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Динамо вийшло вперед вже на 3-й хвилині. Шапаренко з лівого флангу навісив у центр, Циганков у дотик перевів за спини захисників, а Буяльський перекинув сферу через голкіпера Легії. Поляки у відповідь огризнулись пострілом у стійку Вербіча – м'яч від спини Бущана ледь не закотився у сітку. Мали господарі шанс зрівняти і наприкінці тайму, однак після скидки Беньяміна влучили у хрестовину і круглий вилетів у поле.

Динамо розбило Легію у першому благодійному матчі після початку війни – Бєсєдін оформив дубль, камбек легіонерів

По перерві Стшалек відновив статус-кво – отримавши простріл з правого флангу (не без допомоги наших захисників) в районі одинадцятиметрової позначки він буквально прошив Бущана. Буяльський вже за чотири хвилини знайшов пасом у штрафному Бєсєдіна – забити для Артема було справою техніки. В середині другої сорокап'ятихвилинки форвард Динамо оформив дубль після пасу Шапаренка.

Перша перемога киян у першому благодійному матчі. І перша в історії Динамо над Легією (з п'ятої спроби).

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