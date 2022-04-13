Беньямін Вербіч тепло прокоментував спаринг, в якому довелося зіграти по тайму за нинішню і колишню команду – Легію і Динамо відповідно.

"Гра була для мене дуже емоційною. Було дивно виходити на поле і грати проти хлопців, з якими дружив чотири роки та з якими довелося розлучитися, коли почалася війна. З того моменту я був із ними на зв'язку щодня. Не менш незвично було у другому таймі перейти в іншу команду та зіграти вже за Динамо.

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Але, гадаю, нам вдалося провести дуже хорошу гру для людей, які прийшли на стадіон. Українські співачки дуже гарно виступили перед матчем. Хотів би подякувати всім, хто зробив свій внесок у створення такої прекрасної атмосфери. Думаю, Динамо робить дуже хорошу справу для своєї країни", – цитує Вербіча прес-служба киян.

Нагадаємо, Динамо погодилося відпустити словенського легіонера у Легію до 30 червня цього року.

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