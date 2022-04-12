Легія прийняла Динамо у прем'єрній грі заради підтримки України та її мирного народу, який постраждав від нашестя стада злодіїв, ґвалтівників і вбивць беззбройних, що чомусь величає себе армією Росії. Рахунок і огляд матчу – на "Футбол 24".

Товариський матч 12 квітня 2022

Легія – Динамо – 1:3

Голи: Стшалек, 54 – Буяльський, 3, Бєсєдін, 57, 71

Динамо: Бущан (Бойко, 63) – Караваєв (Кравченко, 46), Попов (Кендзьора, 71), Сирота (Боль, 72), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 63), Буяльський (Гармаш, 69), Шапаренко (Шепелєв, 63) – Циганков (Бражко, 80), Ванат (Бєсєдін, 46), Антюх (Вербіч, 46 (Кулач, 69))

Востаннє команда Луческу проводила товариський поєдинок ще 21 лютого, за кілька днів до початку війни, оголошеної рашистськими злочинцями, які зірвали відновлення УПЛ 2021/22. Динамо перемогло тоді РФШ у вольовому стилі. Відзначаємо дебютну появу в основі Беньяміна Вербіча, який на правах оренди перебрався до Варшави з Києва і на другий тайм вийшов за український клуб. Також капітаном Легії став ще один екс-динамівець Ігор Харатін, півзахисник збірної України. Вперше після важкої травми у стартовий склад потрапив екс-захисник Зорі Джоель Абу Ханна.

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Уже на 3 хвилині Шапаренко з лівого флангу віддав у центр, Циганков у дотик перевів за спини захисників, а Буяльський розібрався з воротарем. Віталій впав на коліна і звернувся руками до неба. Черговий зворушливий момент матчу, який відкривали український хор і дітки біженців. І знову на лівому фланзі провели динамівці комбінацію в кілька ходів. Буяльський створив момент для Циганкова, мінімально недокрутив у дальню дев'ятку. Караваєв помилвся, вкинувши аут біля своїх воріт. Легія за 2 паси довела ситуацію до Вербіча у штрафному. Удар орендованого динамівця в стійку, від спини Бущана снаряд ледь не закотився у сітку.

Дубінчак після обіграшу суперника класно продерся лівим флангом, який у перші 30 хвилин навіть активніший за правий. Лише Харатін підкатом зупинив земляка. Шапаренко обрізав більшість команди в центрі поля. Вербіч пройшов до штрафного і віддав, усе-таки не найкращим чином варшав'яни використали цей подарунок. Після подачі кутового Сидорчук вдруге за тайм бахнув здалеку. З рикошетом від спини Ваната м'яч просвистів над воротами. Вербіч вивів у воротарський Младеновіча, поперечина тепер уже за Бущана. Циганков і Ванат розіграли широку стіночку. Віктор, схоже, з офсайду пробив у воротаря.

Класне закидання з глибини у простір на Буяльського. Лише Абу Ханна встигає підчистити. Старий добрий центрбек часів Зорі Скрипника, ностальгія... Розриває Динамо суперника. Буяльський виводить Антюха пасом у дотик сам на сам ліворуч. Поруч біг зовсім вільний Циганков, але Денис вирішив бити сам і не зміг перекинути голкіпера. Ще одна натхненно розіграна комбінація киян, Дубінчак з меж штрафного прострілює у блоку, сигналізує про гру рукою, але суддя показує грати далі, після чого лунає свисток про завершення першого тайму.

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На старті другої половини Буяльському дісталося. Наступили на п'яту Віталія. Харатін привіз. Капітан Легії віддав назад, ідеально на вихід Бєсєдіну. Артем обіграв кіпера, але змістився у гострий фланг і віддав на Циганкова, якого заблокували. Загубили супермомент, і відразу ж пропустили. На 54 хвилині Вівчаренко дозволив прострілити, Кравченко не встиг підстрахувати. Стшалек прошив Бущана з ідеальної позиції. Буяльський просто робить шоу в стилі Мессі. Прийняв, подумав, віддав блискуче в розріз. Бєсєдін розібрався з воротарем.

Сидорчук з носка накинув у зону воротарського. Вербіч у боротьбі з Абу Ханною (ще одне культове для УПЛ останніх років протистояння) проштовхнув мінімально повз дальній кут. Легія після подачі кутового спробувала вразити ворота. Бойко, який замінив Бущана, спокійно взяв удар по центру. Шепелєв завдяки злагодженому пресингу відібрав і після обіграшу з Гармашем ідеально виклав Бєсєдіну. Артем хитнув захисника й ударом від стійки розвинув перевагу до 1:3.

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Кулач, Гармаш, Вівчаренко. Андрієвський завершував атаку віялом, але дав вище. Розкішні закидання у вільний простір від Гармаша та Андрієвського. Шепелєв двічі ледь не втік на чудову ударну позицію. Бєсдін скидає під удар Бражку, мінімальний промах. Класний футбол Динамо, хай і на фоні досить кризового нині середняка чемпіонату Польщі. Перша перемога в історії над Легією (з 5 спроби).

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