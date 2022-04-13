В товарищеском поединке киевляне справились с варшавской командой. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Динамо вышло вперед на 3-й минуте. Шапаренко с левого фланга навесил в центр, Цыганков в касание перевел за спины защитников, а Буяльский перекинул сферу через голкипера Легии. Поляки в ответ огрызнулись выстрелом Вербича в стойку – мяч от спины Бущана едва не закатился в сетку. Имели хозяева шанс сравнять и в конце тайма, однако после скидки Беньямина попали в крестовину и круглый вылетел в поле.

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После перерыва Стшалек восстановил статус-кво – получив прострел с правого фланга (не без помощи наших защитников) в районе одиннадцатиметровой отметки он буквально прошил Бущана. Буяльский уже через четыре минуты нашел пасом в штрафной Беседина – забить для Артема было делом техники. В середине второй сорокапятиминутки форвард Динамо оформил дубль после паса Шапаренко.

Первая победа киевлян в первом благотворительном матче. И первая в истории Динамо над Легией (с пятой попытки).

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