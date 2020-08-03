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Вербич и Костышин признаны лучшим игроком и тренером УПЛ в июле

15:15 - Читати українською
Вербич и Костышин признаны лучшим игроком и тренером УПЛ в июле
Беньямин Вербич / фото: ФК Динамо

Украинская Премьер-лига выбрала лучшего игрока и тренера по итогам июля.

Вингер Динамо Беньямин Вербич признан лучшим игроком УПЛ в июле, а наставник Колоса Руслан Костышин – лучшим тренером, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

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Словенец набрал 26% голосов, опередив Дениса Фаворова (23%) и Виктора Цыганкова (10%). Руслан Костышин с большим отрывом опередил всех конкурентов, набрав более половины голосов.

Отметим, что Вербич сыграл в четырех июльских поединках Динамо (правда в матче с Зарей был заменен в самом дебюте поединка) и отметился 4 голами. А Колос под руководством Костишина впервые в своей истории оформил выход в еврокубки.

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