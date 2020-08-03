Вербич и Костышин признаны лучшим игроком и тренером УПЛ в июле

Вингер Динамо Беньямин Вербич признан лучшим игроком УПЛ в июле, а наставник Колоса Руслан Костышин – лучшим тренером, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

Словенец набрал 26% голосов, опередив Дениса Фаворова (23%) и Виктора Цыганкова (10%). Руслан Костышин с большим отрывом опередил всех конкурентов, набрав более половины голосов.

Отметим, что Вербич сыграл в четырех июльских поединках Динамо (правда в матче с Зарей был заменен в самом дебюте поединка) и отметился 4 голами. А Колос под руководством Костишина впервые в своей истории оформил выход в еврокубки.

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