В воскресенье 32-й тур чемпионата Германии завершал ряд дуэлей. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 32-й тур

Унион Берлин – Бохум – 3:4

Голы: Вертессен, 59, Бедиа, 63, Голлербах, 74 – Виттек, 16, 31, Шлоттербек, 37, Хофманн, 70

Айнтрахт – Байер – 1:5

Голы: Экитике, 32 – Джака, 12, Шик, 44, Паласиос, 58 (п.), Фримпонг, 77, Бонифейс, 88 (п.)



Хайденхайм – Майнц – 1:1

Голы: Кляйндинст, 65 – Буркгардт, 37

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Воскресную программу 32-го тура Бундеслиги открывала битва двух борцов за выживание – Униона и Бохума. И команды действительно продемонстрировали яркий и бескомпромиссный футбол, ведь отступать было некуда. Еще до середины тайма рурцы вели 2:0, а на перерыв ушли преобладая в 3 мяча.

Казалось, игра была сделана, но другого мнения был тренерский штаб берлинцев. Доподлинно неизвестно, какие слова подобрал Ненад Бьелица для своих игроков в раздевалке, но после отдыха Унион пошел на камбэк. Два гола в течение 4 минут зажгли надежду в сердцах болельщиков.

И даже после того, как Бохум забил четвертый гол, берлинцы снова сократили до минимума. Гости выстояли и оторвались от зоны вылета.

Продолжает беспроигрышную серию Байер. На сей раз под каток "фармацевтов" попал Айнтрахт, который пытается удержаться в зоне Лиги Европы. Леверкузенцы набросали в ворота Кевина Траппа 5 голов, получив один в ответ. Подопечные Алонсо набрали уже 84 очка на вершине турнирной таблицы, зато Айнтрахт идет шестым и пока опережает Фрайбург на 4 пункта.

Таким образом, Леверкузен побил рекордную серию Бенфики. С 14 декабря 1963-го и по 8 марта 1965-го лиссабонцы оставались непобедимыми в течение 48 матчей – столько же имеет и Байер. Уже в четверг "фармацевты" могут установить свой рекорд всех времен.

В заключительном матче дня Майнц приехал в Хайденхайм, расписав ничью (1:1). Хозяева турнирных задач не имели (они сохранили прописку в элите), а вот гости провалились. "Карнавальщики" в случае победы покинули бы зону плей-офф за выживание, а так они отстают от спасительной 15-й строчки на один зачетный балл. Ее занимает Унион.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ