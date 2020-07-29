Колос в овертайме дожал Мариуполь и впервые в истории пробился в Лигу Европы

Колос минимально победил Мариуполь (1:0) в финале плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы. Счет и отчет о матче – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Мариуполь, стартовал в 19:30. Команды определяли пятого участника от Украины на еврокубковый сезон 2020/21. Победитель получал путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы. На пути к финалу плей-офф УПЛ коваливци уверенно разобрались со СК Днепр-1, а вот подопечные Бабича оказались сильнее Александрии. В регулярном чемпионате команды обменялись домашними триумфами (2:1 – в Коваливке, 2:0 – в Мариуполе).

Валерий Федорчук просил пенальти уже на 2-й минуте. Опытный хавбек Мариуполя получил толчок в спину, но рефери Евгений Арановский только развел руками – можно играть. На разных повторах все выглядело не столь однозначно. Игнатенко пристреливается к воротам Колоса с дальней дистанции – над перекладиной и рядом с ближней "шестеркой". Команда Бабича качественнее провела стартовый отрезок – больше контролировала мяч, чаще пробивала. А вот Коваливка сделала ставку на игру вторым номером.

Быстрая атака Колоса едва не завершилась голом на 18-й минуте. Смирный вколотил с линии штрафной, а Гальчук лишь со второй попытки зафиксировал сферу. Мариуполь с ответом не заставил себя ждать – Корниенко выиграл второй этаж после красивой передачи с правого фланга, но не попал в створ. Чурко также искал счастья издали – Волынец реагирует несмотря на рикошет. Агрессивный футбол от обеих команд не позволял скучать фанатам на НСК Олимпийский. Матч посетили почти 6 тысяч зрителей, с 17-ти разрешенных из-за карантинных ограничений.

Бондаренко откровенно рисовал "одиннадцатиметровый" в борьбе с Игнатенко – Арановський снова не повелся. Колос полностью выровнял игру ближе к середине первого тайма. Команда Костишина смелее комбинировала, хотя и без стопроцентных моментов... пока за дело не взялся Морозко. Вингер Колоса красиво разобрался с соперником в штрафной площадке и крутил в дальнюю девятку – не хватило сантиметров, коваливци хватаются за головы. 7:3 в пользу Колоса по ударам после стартовых 45-ти минут.

Номинальные хозяева продолжали доминировать после перерыва. Зозуля нашел свободного Бондаренко в штрафном азовцев, а тот головой пробивал под перекладину – Гальчук и каркас ворот спасают Мариуполь. Первый действительно тревожный звоночек для Бабича. Стартовый порыв его команды просто испарился. Контроль мяча не приносит никаких дивидендов, вообще нет ударов по состоянию на 65 минуту.

Еще один шедевральный выстрел Морозко со штрафного принимает на себя перекладина. Гальчук выполнил эффектный прыжок, но шансов достать мяч почти не было. Бондаренко также прощает и сводит на нет все старания Антюха, который за мгновение до этого классно обокрал соперника. В конце концов Бондарнеко покидает поле, вместо него появляется Лысенко. Последний не играл с первых минут из-за небольшого повреждения. Владимиру сразу доверили право на пробитие штрафного, но тот попадает в штангу.

Безумное давление на ворота Мариуполя устроили коваливци в конце второго тайма, не хватало только акцентированного завершения. Однако по-настоящему спасать пришлось Волынцу после ближнего удара Топалова. Азовцы теряют невероятный шанс, чтобы вырвать победу в основное время. За 90 минут победитель не определен – овертайм. Антюх быстро выводит Колос вперед, воспользовавшись навесной подачей Лысенко. Форвард Колоса перевисел в воздухе Тищенко и ударом головой открыл счет. Лысенко и тот же Антюх потеряли еще два роскошных момента в первом овертайме, пробивая с убийственных позиций.

Мариуполь уже не поднялся, а второй экстра-тайм завершился без голов. Ковалевка празднует! Команда Костишина сказочно провела дебютный сезон в УПЛ, пробившись в Лигу Европы. Браво! Скромный клуб, который представляет село с населением 1,6 тысяч человек, стартует во 2-м квалификационном раунде, где будет сеяным.