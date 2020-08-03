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Вербіч та Костишин визнані найкращим гравцем та тренером УПЛ у липні

15:13 - Читать на русском
Вербіч та Костишин визнані найкращим гравцем та тренером УПЛ у липні
Беньямін Вербіч / фото: ФК Динамо

Українська Прем'єр-ліга обрала найкращого гравця та тренера за підсумками липня.

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч визнаний найкращим гравцем УПЛ у липні, а наставник Колоса Руслан Костишин – найкращим тренером, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Словенець набрав 26% голосів, випередивши Дениса Фаворова (23%) та Віктора Циганкова (10%). Руслан Костишин з великим відривом випередив усіх конкурентів, набравши більше половини голосів.

Зазначимо, що Вербіч зіграв у чотирьох липневих поєдинках Динамо (щоправда в матчі із Зорею був замінений в самому дебюті поєдинку) та відзначився 4 голами. А Колос під керівництвом Костишина вперше у своїй історії оформив вихід до єврокубків.

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Теги
Динамо Динамо УПЛ Колос Колос Беньямін Беньямін Вербіч Найкращий гравець місяця в УПЛ Руслан Руслан Костишин
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