"Вербич и Цыганков пока проигрывают конкуренцию. Но Вербич старается выше всех сил – носится, царапается. Он понимает, что пока проигрывает место в основе, и хочет играть.

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Вербич давно хочет уехать в топ-команду, но его пока никто не берет. Теперь все зависит от Луческу – будет он доверять Вербичу или нет", – поделился Сабо в интервью 1927.kiev.ua.

К слову, Беньямин провел 6 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.

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