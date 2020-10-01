"Вербич давно хочет перейти в топ-команду": Сабо объяснил, почему словенец до сих пор не покинул Динамо
Бывший тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру Беньямина Вербича в составе киевского клуба.
"Вербич и Цыганков пока проигрывают конкуренцию. Но Вербич старается выше всех сил – носится, царапается. Он понимает, что пока проигрывает место в основе, и хочет играть.
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Вербич давно хочет уехать в топ-команду, но его пока никто не берет. Теперь все зависит от Луческу – будет он доверять Вербичу или нет", – поделился Сабо в интервью 1927.kiev.ua.
К слову, Беньямин провел 6 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 1 гол.
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