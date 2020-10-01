"Вербіч і Циганков поки програють конкуренцію. Але Вербіч намагається вище всіх сил – носиться, дряпається. Він розуміє, що поки програє місце в основі, і хоче грати.

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Вербіч давно хоче виїхати в топ-команду, але його поки ніхто не бере. Тепер все залежить від Луческу – буде він довіряти Вербічу чи ні", – поділився Сабо в інтерв'ю 1927.kiev.ua.

До слова, Беньямін провів 6 матчів у складі Динамо в поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол.

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