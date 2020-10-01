Тенерифе достиг принципиального соглашения, согласно источникам, близким к потенциальной сделке, сообщает Deporpress.

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Клубы также договорились о деталях самой аренды: будет ли она включать пункт об обязательном выкупе зависит от того, удастся ли Тенерифе по итогам сезона выйти в Ла Лигу.

Также, Тенерифе должен убедить игрока и его агента, переход именно в этот клуб является лучшим вариантом для Соля, и он сможет вернуться к бомбардирским показателям, которые имел в составе Виллем II.

Добавим, что Соль в сезоне 2020/21 провел лишь 86 минут за Динамо и отметился одним голом – в матче Суперкубка Украины против Шахтера (3:1). Контракт испанца с "бело-синими" рассчитан до лета 2023-го, нынешняя цена за Transfermarkt составляет 2 млн евро.

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