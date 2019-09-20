Вербич – о победе над Мальме: Теперь должно быть намного легче

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"Мы должны были победить в этом матче и взять три очка. Для нас это было важно в психологическом плане. Теперь должно быть намного легче.

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Что тренер говорил в перерыве? В первом тайме мы играли лучше, чем соперник, контролировали игру. Во втором нужно было играть чуть быстрее и чаще использовать фланги. В итоге мы забили и имели еще много моментов", – цитирует Вербича Динамомания.

После победы над Мальме Динамо набрало 3 очка и делит первое место в турнирной таблице с Копенгагеном, который в параллельном матче группы В одолел Лугано (1:0).

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