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Вербич – о победе над Мальме: Теперь должно быть намного легче

01:59 7 Читати українською
Вербич – о победе над Мальме: Теперь должно быть намного легче
Беньямин Вербич / Футбол 24

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич поделился впечатлениями от победы над Мальме (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

"Мы должны были победить в этом матче и взять три очка. Для нас это было важно в психологическом плане. Теперь должно быть намного легче.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Что тренер говорил в перерыве? В первом тайме мы играли лучше, чем соперник, контролировали игру. Во втором нужно было играть чуть быстрее и чаще использовать фланги. В итоге мы забили и имели еще много моментов", – цитирует Вербича Динамомания.

После победы над Мальме Динамо набрало 3 очка и делит первое место в турнирной таблице с Копенгагеном, который в параллельном матче группы В одолел Лугано (1:0).

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Мальме Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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