Вербіч – про перемогу над Мальме: Тепер мусить бути набагато легше

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

"Ми повинні були перемогти в цьому матчі і взяти три очки. Для нас це було важливо в психологічному плані. Тепер мусить бути набагато легше.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Що тренер казав у перерві? У першому таймі ми грали краще, ніж суперник, контролювали гру. У другому потрібно було грати трохи швидше і частіше використовувати фланги. У підсумку ми забили і мали ще багато моментів", – цитує Вербіча Динамоманія.

Після перемоги над Мальме Динамо набрало 3 очки та ділить перше місце у турнірній таблиці з Копенгагеном, який у паралельному матчі групи В здолав Лугано (1:0).

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського