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Вербіч – про перемогу над Мальме: Тепер мусить бути набагато легше

01:59 4 Читать на русском
Вербіч – про перемогу над Мальме: Тепер мусить бути набагато легше
Беньямін Вербіч / Футбол 24

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч поділився враженнями від перемоги над Мальме (1:0) у першому турі групового етапу Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

"Ми повинні були перемогти в цьому матчі і взяти три очки. Для нас це було важливо в психологічному плані. Тепер мусить бути набагато легше.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Що тренер казав у перерві? У першому таймі ми грали краще, ніж суперник, контролювали гру. У другому потрібно було грати трохи швидше і частіше використовувати фланги. У підсумку ми забили і мали ще багато моментів", – цитує Вербіча Динамоманія.

Після перемоги над Мальме Динамо набрало 3 очки та ділить перше місце у турнірній таблиці з Копенгагеном, який у паралельному матчі групи В здолав Лугано (1:0).

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

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Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Мальме Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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