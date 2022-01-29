Перу оказалось сильнее Колумбии в поединке 15-го тура квалификации в ЧМ-2022 в Южной Америке. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Отбор к ЧМ-2022, Южная Америка

Колумбия – Перу – 0:1

Гол: Флорес, 85

В поединке квалификации к ЧМ-2022 сошлись два претендента на последнюю путевку на Мундиаль – Колумбия и Перу. Фаворитом перед игрой считалась именно Колумбия, которая и создала немало опасных моментов – только Фалькао упустил два шанса в первом тайме.

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После перерыва ситуация не сильно изменилась – Колумбия продолжала давить, а Перу играло от обороны. Тем не менее, именно перуанцам и улыбнулась удача – Куэва вывел Флореса один на один с вратарем, а нападающий реализовал свой момент.

Таким образом, Перу набрало 20 очков и поднялось на 4 место в турнирной таблице, а Колумбия с 17 пунктами опустилась на 6 строчку.

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