"Рамирес? Думали, сейчас сбор пройдет, он себя покажет и будет играть. Мощный атлетичный футболист. Я с ребятами разговаривал. У него есть все данные и качества, чтобы забивать.

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Остался в сборной Венесуэлы. Там пришел новый тренер. Продолжается подготовка к отборочным матчам. Я все понимаю – сборная, патриотизм. Но меня интересует Динамо. У меня с ним будет особый разговор. Потому что есть определенные окна. Это касается и украинцев, и других", – сказал Суркис в программе Бомбардир.

Летом Динамо приобрело венесуэльца у Дунайской Стреды за около 2 млн евро. В нынешнем сезоне Эрик провел 7 матчей за киевлян, в которых отличился голом и ассистом.

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