Венеция объявила о трансфере экс-голкипера Манчестер Юнайтед
13:32 - Читати українською
Голкипер Серхио Ромеро нашел новый клуб после ухода из Манчестер Юнайтед.
Аргентинский голкипер стал игроком Венеции на правах свободного агента, сообщает официальный твиттер клуба.
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Срок контракта Ромеро с новичком Серии А не разглашается. Вратарь с лета 2021 года остался без клуба, поскольку его контракт с Манчестер Юнайтед подошел к концу.
К слову, аргентинец провел на Олд Траффорд 6 лет, за которые наиграл 61 матч (27 пропущенных голов). В прошлом сезоне Ромеро на поле не выходил.
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