Аргентинський голкіпер став гравцем Венеції на правах вільного агента, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Мілан може переманити зірку Інтера

Термін контракту Ромеро з новачком Серії А не розголошується. Воротар з літа 2021 року залишився без клубу, оскільки його контракт з Манчестер Юнайтед добіг кінця.

До слова, аргентинець провів на Олд Траффорд 6 років, за які награв 61 матч (27 пропущених голів). У минулому сезоні Ромеро на поле не виходив.

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