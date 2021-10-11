"Россонери" готовы приютить опытного хорвата, утверждает CalcioMercato.

Интер вернулся к идее подписания дублера Бензема

Милан стремится заменить Брозовичем строптивую звезду команды Пиоли – Франка Кессье. Ивуариец не соглашается на предложенные условия продления сотрудничества и может покинуть коллектив бесплатно. Статус свободного агента следующим летом "светит" и Брозовичу. Балканец до сих пор не договорился о новом контракте с "нерадзурри", несмотря на желание боссов Интера удержать центрхава в команде.

К слову, в нынешнем сезоне Марцело Брозович провел 9 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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