Веллингтон Нем хочет покинуть Шахтер и уже получил предложение от клуба из ОАЭ

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем ведет переговоры об уходе из клуба.

Шахтер в ближайшее время может попрощаться с Веллингтоном Немом. 26-летний хавбек ведет переговоры о переходе в другой клуб, сообщает Globo Esporte.

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Приоритетным вариантом для Нема является возвращение в Бразилию, но пока этот вариант выглядит маловероятным. Поэтому игрок готов рассмотреть и другие предложения. По информации издания, Веллингтон Нем уже получил предложение от клуба из ОАЭ.

Бразилец перешел в Шахтер в 2013 году, однако не смог стать игроком основы. В 2017 году Нем на правах аренды выступал за Сан-Паулу, но пропустил почти весь сезон из-за тяжелой травмы.

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