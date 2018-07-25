"Воля України або смерть", – в сети появилось фото игроков Шахтера с патриотическим баннером

Футболисты Шахтера Вячеслав Танковский, Александр Зубков и Виктор Коваленко сфотографировались с баннером с патриотическим лозунгом.

На странице ультрас Шахтера в Твиттере появилось интересное фото с игроками донецкой команды.

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На нем футболисты Шахтера Вячеслав Танковский, Александр Зубков и Виктор Коваленко вместе с фанатами держат в руках баннер, на котором написано: "Воля України або смерть".

"Этой фотки еще, кажется, не было", – говорится на странице ультрас Шахтера в Твиттере.

Напомним, Шахтер проиграл первый трофей сезона 2018/19. В матче за Суперкубок Украины-2018 "горняки" минимально уступили Динамо.

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