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Динамо интересуется Черчи, – СМИ

09:38 235 Читати українською
Динамо интересуется Черчи, – СМИ
Алессио Черчи / фото: ФК Верона

Итальянский нападающий Алессио Черчи, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в Динамо.

Киевское Динамо проявляет интерес к нападающему Алессио Черчи, сообщает Tuttomercatoweb.

31-летний экс-форвард Милана, Атлетико, Ромы и еще нескольких клубов сезон 2017/18 провел в Вероне. Команда заняла 19 место и вылетела в Серию B, в активе Черчи 3 гола в 24 матчах.

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Также отмечается, что кроме Динамо, на итальянца претендуют турецкие клубы. На протяжении своей карьеры Черчи провел 14 матчей за национальную сборную Италии.

Напомним, после ухода Мораеса, Хлебаса и Мбокани в Динамо из форвардов остались только Артем Беседин и Назарий Русин. Ранее президент Динамо Игорь Суркис подтвердил, что клуб планирует подписать нападающего.

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