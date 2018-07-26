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Веллінгтон Нем хоче покинути Шахтар та вже отримав пропозицію від клубу з ОАЕ

10:20 1640 Читать на русском
Веллінгтон Нем хоче покинути Шахтар та вже отримав пропозицію від клубу з ОАЕ
Веллінгтон Нем / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем веде перемовини про відхід з клубу.

Шахтар найближчим часом може попрощатись з Веллінгтоном Немом. 26-річний хавбек веде перемовини про перехід в інший клуб, повідомляє Globo Esporte.

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Пріоритетним варіантом для Нема є повернення у Бразилію, але наразі цей варіант виглядає малоймовірним. Тому гравець готовий розглянути й інші пропозиції. За інформацією видання, Веллінгтон Нем вже отримав пропозицію від клубу з ОАЕ.

Бразилець перейшов у Шахтар в 2013 році, проте не зміг стати гравцем основи. У 2017 році Нем на правах оренди виступав за Сан-Паулу, але пропустив майже весь сезон через важку травму.

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Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар
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