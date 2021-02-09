"Когда ты играешь в футбол, то всегда знаешь, что каждый может ошибиться. Если посмотреть на весь сезон, я даже не знаю, сколько игроков ошибались. А если посмотреть с другой стороны, то Алиссон не раз нас спасал. Ошибки голкиперов будут всегда. Вы просто пытаетесь исправить это в игре.

Клопп обратился к фанатам Ливерпуля после поражения от Манчестер Сити

Нас больше разочаровало то, что на этот раз мы не смогли изменить ситуацию ради него. Посмотрите, сколько он спасал нас с тех пор, как присоединился к клубу. Он выигрывал для нас трофеи, а в этот раз мы ничего не смогли сделать для него", – цитирует Вейналдума сайт Ливерпуля.

Напомним, при счете 1:1 Алиссон дважды дарил мяч игрокам Манчестер Сити и стал главным антигероем разгромного поражения.

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