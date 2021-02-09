"Коли ти граєш у футбол, то завжди знаєш, що кожен може помилитися. Якщо подивитися на весь сезон, я навіть не знаю, скільки гравців помилялися. А якщо подивитися з іншого боку, то Аліссон не раз нас врятував. Помилки голкіперів будуть завжди. Ви просто намагаєтеся виправити це в грі.

Клопп звернувся до фанатів Ліверпуля після поразки від Манчестер Сіті

Нас більше розчарувало те, що цього разу ми не змогли змінити ситуацію заради нього. Подивіться, скільки він рятував нас з тих пір, як приєднався до клубу. Він вигравав для нас трофеї, а цього разу ми нічого не змогли зробити для нього", – цитує Вейналдума сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, за рахунку 1:1 Аліссон двічі дарував м'яч гравцям Манчестер Сіті і став головним антигероєм розгромної поразки.

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