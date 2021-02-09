"Это сложный период и сложное время для всех нас. Я хочу, чтобы в этот период вы все помнили: "Легко верить, когда все хорошо". Мы должны показать характер. Игроки будут рады, если фанаты поддержат нас.

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Посмотрите на матч с Манчестер Сити (1:4 – прим.). Если вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая скоро снова начнет выигрывать, то я не знаю, что еще нужно сделать.

Мы не смотрим на ситуацию легкомысленно, совсем нет. Сегодня нам очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но все изменится. Если вы по-настоящему едины только когда выиграете, то с вами что-то не так. Мы пройдем через это вместе – сложный момент, сложный сезон", – цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

После 23-х туров АПЛ Ливерпуль расположился на 4-й строчке, отставая от Сити на 10 очков.

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