Полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес снова отказал "сливочным".

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29-летний футболист отклонил предложение клуба относительно нового контракта, сообщает издание Cadena Ser. Боссы "галактикос" предложили испанцу продлить соглашение на три сезона с той же зарплатой. Васкес ответил отказом, поскольку хочет получать больше.

Кроме финансовой стороны у игрока есть еще одна веская причина. Лукас не уверен в будущей карьере в команде Зидана – полузащитника сборной Испании до сих пор беспокоит тот факт, что Реал пытался продать его в катарский клуб летом 2020 года.

Напомним, Васкес – воспитанник мадридского клуба. В текущем сезоне провел за Реал 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные перадачи. Контракт Лукаса со "сливочными" действует до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.

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