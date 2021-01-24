Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала рейтинг самых результативных защитников в мире за последнее десятилетие.

ПСЖ не собирается подписывать Рамоса – у французов джентльменское соглашение с Реалом

Первую строчку в этом престижном списке занял защитник Реала и сборной Испании Серхио Рамос. 34-летний игрок успел за этот период 71 раз отличиться за клуб и еще 18 раз – за национальную команду, сообщает IFFHS.

На втором месте расположился гибралтарский футболист Джозеф Чиполина, на счету которого 78 голов. Третьим идет костариканец Кейлор Сото, который положил 73 мяча.

Напомним, Рамос перешел в Реал в августе 2005 года из Севильи за 27 млн ​​евро. В текущем сезоне провел за "сливочных" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с мадридцами действует до 30 июня 2021 года – стороны пока не могут договориться о его пролонгации. Transfermarkt оценивает игрока в 14 млн евро.

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