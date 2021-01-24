Півзахисник мадридського Реала Лукас Васкес знову відмовив "вершковим".

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29-річний футболіст відхилив пропозицію клубу щодо нового контракту, повідомляє видання Cadena Ser. Боси "галактікос" запропонували іспанцеві продовжити угоду на три сезони з тієї ж зарплатою. Васкес відповів відмовою, оскільки хоче отримувати більше.

Окрім фінансової сторони у гравця є ще одна вагома причина. Лукас не впевнений у майбутній кар'єрі в команді Зідана – півзахисника збірної Іспанії досі турбує той факт, що Реал намагався продати його в катарський клуб влітку 2020 року.

Нагадаємо, Васкес – вихованець мадридського клубу. У поточному сезоні провів за Реал 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 3 результативні перадачі. Контракт Лукаса з "вершковими" чинний до 30 червня 2021 року. Transfermarkt оцінює гравця у 15 млн євро.

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