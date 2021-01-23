Реал после позорного вылета из Кубка Испании поехал в гости к Алавесу. Зинедин Зидан не мог сопровождать команду, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Андрей Лунин, конечно, вернулся на скамейку запасных, освободив место в воротах "сливочных" для Тибо Куртуа.

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Мадрид стремился реабилитироваться, но Алавес был не менее мотивирован. Сегодня баски празднуют юбилей – клубу исполнилось 100 лет. Хозяева резво начали матч, нанеся несколько ударов. Лучший шанс имел Агиррегарибия, однако мяч после его выстрела немного разминулся с воротами.

Реал постепенно захватил инициативу, а Алавес сел средним блоком в 4-4-2. Чудеса начал творить Лука Модрич. Хорват раздавал партнерам роскошные передачи, но Бензема и Менди ими не воспользовались. Еще был момент у многострадального Азара. А открыл счет Каземиро – бразилец замкнул подачу Крооса со стандарта.

Под занавес первого тайма Мадрид закрепил преимущество двумя голами. Засиял капитан Бензема. Сначала Карим классно пробил под перекладину, а затем разогнал гол Азара – отобрал мяч на чужой половине и откинул Кроосу. Тони вырезал шикарный пас на ход Азару, а Эден забил первый гол в Примере с октября.

Гости, видимо, решили, что дело сделано, потому вышли на второй тайм без огня. Алавес же изо всех сил пытался принести болельщикам позитив в праздничный вечер. С первым мощным ударом Хоселу справился Куртуа, а вот второй стал результативным. Лидер баскских атак головой замкнул подачу со стандарта.

Итоговый счет установил Бензема. Француз на левом фланге получил диагональ от Модрича, приблизился к воротам и всколыхнул сетку. 1: 4 – Реал частично компенсировал фанам вылет из Копа дель Рей. Мадридцы набрали 40 очков и сократили отставание от Атлетико. Алавес с 18 баллами навис над зоной вылета.