Правительство Великобритании близко к тому, чтобы окончательно изгнать Романа Абрамовича из Челси.

Российский олигарх дал добро на продажу "синих" и будет рассматривать предложения до конца следующей недели, сообщает The Telegraph.

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Из-за санкций Челси оказался перед угрозой снятия со всех турниров посреди сезона. Счета и финансовые операции клуба заблокированы, потому возникли проблемы даже с элементарной организацией матчей. Услуги полицейских, стюардов, магазинов питания и все остальное обходятся в минимум 800 тысяч фунтов за одну игру АПЛ. Сейчас у лондонцев такой суммы нет, и ближайший домашний матч с Ньюкаслом состоится с определенными ограничениями для экономии.

Абрамович якобы "смилостивился" над фанатами и командой, ставшими главными жертвами блокады Челси. Российский олигарх лично не может контролировать процесс продажи, поэтому поручил эту работу торговому банку Raine.

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