Бывший наставник Карпат и Олимпика Роман Санжар заявил, что не намерен возвращаться в Украину. Сейчас он находится в далекой Австралии.

"У меня были предложения из-за границы. Из украинского чемпионата вариантов не было. Те, что были из Европы, меня не заинтересовали.

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Моя семья находится в Австралии, мне отсюда уезжать не было смысла. Принял решение оставаться и быть здесь со своей семьей. Сейчас учу английский язык. Пытаюсь адаптироваться, в основном занимаюсь обучением и английским языком. Пока планирую оставаться здесь и работать футбольным тренером.

Возможность возглавить Александрию в прошлом году? Это неправда. Я не вел переговоры с Александрией, и от них не было никаких предложений", – цитирует Санжара Украинский футбол.

Ранее 43-летний Роман Санжар работал тренером в Карпатах и ​​Олимпике, который выводил в Лигу Европы.

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