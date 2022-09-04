Тренер клуба УПЛ погиб на фронте, защищая Украину
Проклятая война продолжает уносить жизни украинцев. Очередной жертвой преступных действий России стал детский тренер Львова Дмитрий Фиалка.
На момент полномасштабного вторжения России Дмитрий Фиалка работал детским тренером в ПФК Львов. Он возглавлял команду U-16, но почти сразу без раздумий взял оружие в руки и отправился на передовую.
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Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Дмитрия Фиалки не стало. О смерти тренера сообщили на Facebook-странице Динамо Львов, в котором в свое время работал погибший Герой Украины.
Убитому россиянами тренеру юношей Львова было 39 лет.
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