На момент полномасштабного вторжения России Дмитрий Фиалка работал детским тренером в ПФК Львов. Он возглавлял команду U-16, но почти сразу без раздумий взял оружие в руки и отправился на передовую.

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Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Дмитрия Фиалки не стало. О смерти тренера сообщили на Facebook-странице Динамо Львов, в котором в свое время работал погибший Герой Украины.

Убитому россиянами тренеру юношей Львова было 39 лет.

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