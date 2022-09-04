Колишній наставник Карпат і Олімпіка Роман Санжар заявив, що не планує повертатися в Україну. Зараз він перебуває в далекій Австралії.

"У мене були пропозиції з-за кордону. З українського чемпіонату варіантів не було. Ті, що були з Європи, мене не зацікавили.

Тренер клубу УПЛ загинув на фронті, захищаючи Україну

Моя сім'я перебуває в Австралії, мені звідси їхати не було сенсу. Ухвалив рішення залишатися і бути тут зі своєю сім'єю. Зараз вивчаю англійську мову. Намагаюся адаптуватися, та в основному займаюсь навчанням і англійською мовою. Наразі планую залишатися тут і працювати футбольним тренером.

Можливість очолити Олександрію минулого року? Це неправда. Я не вів перемовини з Олександрією, і від них не було жодних пропозицій", – цитує Санжара Український футбол.

Нагадаємо, раніше 43-річний Роман Санжар працював тренером у Карпатах і Олімпіку, який виводив у Лігу Європи.

"Калмик чи бурят дивиться у паспорт: "Ціль поїздки?": бешкетував з Несмачним у Криму, шокував Динамо, друг загинув у ДТП