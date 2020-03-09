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Варди высказался относительно своего возвращения в сборную Англии

20:13 37 Читати українською
Варди высказался относительно своего возвращения в сборную Англии
Джейми Варди / Getty Images

Форвард Лестера Джейми Варди поразмыслил над возможностью снова одеть футболку национальной сборной Англии.

"Кто знает? Мы с Саутгейтом договорились, что двери для меня будут по-прежнему открыты, а при необходимости мы сядем и поговорим. Пока мы еще не общались, ничего не было сказано.

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Кейн и Рашфорд травмированы, но планируют вернуться вовремя (к Евро-2020 – прим.). Время покажет. Я не собираюсь обманывать, у меня появился дополнительный отдых во время международных пауз, поэтому я могу полностью отвлечься от футбола. Иногда это полезно", – цитирует Варди издание Sky Sports.

Напомним, 33-летний нападающий в августе 2018 года объявил о завершении карьеры в национальной сборной. В текущем чемпионате АПЛ Варди лидирует в бомбардирской гонке, забив в 25 матчах 17 голов.

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