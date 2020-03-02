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Варди "нокаутировал" Ндиди – видео боксерского спарринга игроков Лестера

15:22 10 Читати українською
Варди "нокаутировал" Ндиди – видео боксерского спарринга игроков Лестера
Варди и Ндиди / Reuters

Форвард Лестера Джейми Варди ненадолго сменил вид спорта вместе со своим одноклубником Вилфредом Ндиди.

Варди и Ндиди попробовали свои силы в боксе и поделились видео своего спарринга в твиттере.

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Верх взял нападающий "лис", который хитрым ударом сбил нигерийца на землю. Ндиди уже пообещал взять реванш.

К слову, Лестер с 50 очками занимает третье место в АПЛ. Варди является одним из лидеров АПЛ по количеству голов, разделяя первое место с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

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Англия Джейми Варди Джейми Варди Лестер Сити Лестер Сити Видеоновости Уилфред Ндиди Уилфред Ндиди
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