Варди "нокаутировал" Ндиди – видео боксерского спарринга игроков Лестера

Форвард Лестера Джейми Варди ненадолго сменил вид спорта вместе со своим одноклубником Вилфредом Ндиди.

Варди и Ндиди попробовали свои силы в боксе и поделились видео своего спарринга в твиттере.

Норвич в родных стенах одержал сенсационную победу над Лестером

Верх взял нападающий "лис", который хитрым ударом сбил нигерийца на землю. Ндиди уже пообещал взять реванш.

К слову, Лестер с 50 очками занимает третье место в АПЛ. Варди является одним из лидеров АПЛ по количеству голов, разделяя первое место с Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський