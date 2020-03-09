Варді висловився щодо свого повернення у збірну Англії

Форвард Лестера Джеймі Варді поміркував над можливістю знову одягнути футболку національної збірної Англії.

"Хто знає? Ми з Саутгейтом домовилися, що двері для мене будуть як і раніше відкриті, а за необхідності ми сядемо і поговоримо. Поки ми ще не спілкувалися, нічого не було сказано.

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Кейн і Рашфорд травмовані, але планують повернутися вчасно (до Євро-2020 – прим.). Час покаже. Я не збираюся обманювати, у мене з'явився додатковий відпочинок під час міжнародних пауз, тому я можу повністю відволіктися від футболу. Іноді це корисно", – цитує Варді видання Sky Sports.

Нагадаємо, 33-річний нападник у серпні 2018 року оголосив про завершення кар’єри у національній збірній. У поточному чемпіонаті АПЛ Варді лідирує у бомбардирській гонці, забивши у 25 матчах 17 голів.

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