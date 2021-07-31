Лунин трогательно попрощался с Вараном
10:17 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин отреагировал на уход Рафаэля Варана из мадридского клуба.
Вратарь в своем Instagram выложил фотографию, где он обнимается с Рафаэлем Вараном, который этим летом покидает Реал.
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"Удачи на новом этапе карьеры, все будет хорошо. Великий", – подписал Лунин фото с французом.
Напомним, 28-летний Варан подпишет контракт с Манчестер Юнайтед, который будет рассчитан до лета 2026-го. Рафаэлю осталось только пройти медосмотр, а сумма трансфера оценивается в 50 млн евро.
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