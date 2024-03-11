VAR присутствует на всех матчах – судейские назначения на поединки 21-го тура УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола официально назначил судей на матчи 21-го тура УПЛ.
На всех 8 матчах 21-го тура УПЛ будет присутствовать VAR, сообщает официальный сайт УАФ. Поединки пройдут с 12 по 17 марта. СК Днепр-1, Динамо и Шахтер сыграют свои матчи раньше, чтобы сборники смогли раньше присоединиться к сборной Украины.
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12 марта
ЛНЗ – СК Днепр-1. Главный судья – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский.
Динамо – Заря. Главный судья – Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Игорь Пасхал.
Шахтер – Минай. Главный судья – Владимир Новохатний (Черкассы), арбитр VAR – Николай Козыряцкий.
15 марта
Александрия – Ворскла. Главный судья – Александр Омельченко, арбитр VAR – Роман Блавацкий.
16 марта
Металлист 1925 – Рух. Главный судья – Клим Заброда, арбитр VAR – Николай Балакин.
Оболонь – Полесье. Главный судья – Денис Шурман, арбитр VAR – Андрей Коваленко.
Кривбасс – Колос. Главный судья – Ярослав Козык, арбитр VAR – Алексей Деревинский.
17 марта
Черноморец – Верес. Главный судья – Анастасия Романюк, арбитр VAR – Александр Шандор.
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