На всех 8 матчах 21-го тура УПЛ будет присутствовать VAR, сообщает официальный сайт УАФ. Поединки пройдут с 12 по 17 марта. СК Днепр-1, Динамо и Шахтер сыграют свои матчи раньше, чтобы сборники смогли раньше присоединиться к сборной Украины.

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12 марта

ЛНЗ – СК Днепр-1. Главный судья – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр VAR – Виктор Копиевский.

Динамо – Заря. Главный судья – Виталий Романов (Днепр), арбитр VAR – Игорь Пасхал.

Шахтер – Минай. Главный судья – Владимир Новохатний (Черкассы), арбитр VAR – Николай Козыряцкий.

15 марта

Александрия – Ворскла. Главный судья – Александр Омельченко, арбитр VAR – Роман Блавацкий.

16 марта

Металлист 1925 – Рух. Главный судья – Клим Заброда, арбитр VAR – Николай Балакин.

Оболонь – Полесье. Главный судья – Денис Шурман, арбитр VAR – Андрей Коваленко.

Кривбасс – Колос. Главный судья – Ярослав Козык, арбитр VAR – Алексей Деревинский.

17 марта

Черноморец – Верес. Главный судья – Анастасия Романюк, арбитр VAR – Александр Шандор.

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